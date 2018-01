Vikerraadio on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul välja valinud sada mõtet, mis iseloomustavad seda, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Mõtted on eetris olnud juba alates 8. jaanuarist, kuid paraku pole seni raadioeetris kõlanud ühegi naise mõtet.

Vikerraadio kodulehel on kirjas, et igal hommikul kõlab "Vikerhommikus" kell 7.55 üks Eesti mõte ja nii sada hommikut järjest. Eesti sada, sada mõtet. Mõtted on välja valinud Peeter Helme ja Urmas Vadi ning need kannab hommikuti ette Helgi Erilaid. Ent miks pole seni kõlanud 17 mõtte seas ühelegi naisel kuuluvaid sõnu?

Peeter Helme rääkis Õhtulehele, et mõtteid ei olnud raske leida. "Kui lõpuks peab eetrisse jõudma sada mõtet, siis on meil neid juba praegu rohkem olemas ning tuleb valida, mida võtta, mida jätta," tunnistas Helme.