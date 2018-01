Kas oled leidnud end keset seksi mõttelt, et miks mees end kiiremini ei võiks liigutada?! Kas ma pesu panin kuivama?! Miks jälle seksite samas igavas poosis?! Sa pole ainus, kelle seksi taolised mõtted segavad. Oluline on leida viis, kuidas neist vabaneda ja ühet nautida.

Isegi kõige õnnelikumad paarid kogevad vahel magamistoas hullates igavust. Kui sul on soove, mida sa pole kallimale veel avaldanud, siis nüüd on selleks õige aeg. Ilma suhtlemata ei suuda ta ju neid kuidagi aimata ega teoks teha. Tahaksid proovida mõnd uut poosi? Sulle meeldiks, kui mees sind õrnalt juustest tiriks või kannikale laksu annaks?! Räägi talle!

Oled kuiv nagu Sahara kõrb

Alati ei pruugi looduslikust märgusest piisada, mistõttu võib tekkida vajadus kasutada libestit. Seda juhtub meie kõigiga. Kui tunned, et oled pidevalt kuivusega hädas, siis see pole päris normaalne. Põhjuseid võib olla mitmeid. Stress, hormonaalsed muutused või ravimid, mida võtad.

Mul on vaja veel pesu pesta ja koristada. Loodan, et seks ei võta kaua aega

Nii vähe aega, aga nii meeletult palju asju, mis vajavad tegemist! See on normaalne, et rutiinsed ülesanded segavad sul seksile keskendumist. Ära end seetõttu materda! Koju jõudes võite ju panna paika ,et esiti teete toimetused ära ja lõõgastute natuke teleka ees, et alles siis väheke värskemana keskenduda seksile.

Kardad, et võid voodis kogemata kasutada oma eksi nime

Kui sa ei ole endiselt oma eksist just hullupööra huvitatud, siis on väga väike võimalus, et selline õnnetus juhtuda võiks. Seks peaks olema täis suhtlust, väljendamist, ihasid ja kogemist, mistõttu ei tohiks hirmule seal olla kohta.

Sul on tunne, et keegi justkui pussitaks sind sealt alt...

Kui seks muutub liialt karmiks või teeb haiget, siis pead seda ka ütlema. Oma partneriga tuleb suhelda ja rääkida, mis meeldib, mis mitte. Mis toimib ja erutab, mis mitte. Intensiivne valu ja veritsemine (ühte ajal või pärast) pole normaalsed.

Sulle tundub, et keskendud enda rahuldusele, aga tegelikult tunned süüd, et peaksid keskenduma partnerile

On oluline mõista ja aktsepteerida, et ka sina väärid tähelepanu ja rahuldust seksi. Enda eest hoolitsemine ei ole isekus. Ära mõtle ainult sellele, kuidas meest rahuldada. Proovi pigem lõõgastuda, nautida ja avastada, mis sind tõeliselt erutab ja rahuldab.

Mul ei ole tuju seksida

Tundub, et sa nagu ei tahaks enam kunagi seksida. Peaksid õppima ja kogema, mis on see, mis sind erutab. Kui seda tead, siis saad teda õigel hetkel kasutada.