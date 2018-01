Ülekaalulisd lapsed teevad muret tervele maailmale. Muret peaksime tundma ka Eestis, sest tänavapildis on saiakesi pugivaid pontsakaid koolijütse piisavalt. Mida teha, et säästa oma laste tervist ülekaalust?

Kui laps sööb juustuga kaetud pastat, küpsetatud ube ja võileibu, siis saab ta toidust liialt vähe kiudaineid. Samuti ei leidu sellises toidus teisi vajalikke toitaineid - pigem vastupidi.

2. Liiga palju snäkke ja vahepalasid

Toitumisnõustaja sõnul tulevad lapsed koolis koju ja võtavad mingi vahepala. Peagi söövad õhtust, et siis pärast jälle võtta vahepala või snäkk.

Pettus enda ja laste jaoks ka see, et tervislik on haarata tops jogurtit või müslibatoonike - tegelikult tarbitakse lisaks kaloreid ja suhkrut.

3. Hommikusöök jääb vahele

Peredel on nii kiire, et sageli ei sööda korralikku hommikusööki. Lihtsam on anda lapsele krõbuskeid ja helbeid. Tegelikult aeglustab see ainevahetust ja tekitab lapses sõltuvust suhkrust. Parim valik oleks puder, munad või mõni smuuti.

4. Liiga palju maiustusi

Toitumisnõustaja sõnul kipuvad vanemad liialt sageli lapsi premeerima magusaga. Isegi jonni ja nuttu üritatakse kontrollida magusaga.

5. Toidulaud on pidevalt sama

Lapse toidulaud peaks olema võimalikult erinev ja kirju. Sageli kiputakse tegema aga samu toite. Vanemad loodavad toitumisnõustaja sõnul ka liigselt valmistoidule ja poolfabrikaatidele.

6. Liiga palju liha

Liha on vajalik toitaine, kuid mitte iga päev ja iga einega tarbimiseks.

7. Liiga palju veedetakse aega ekraanide taga

Lapsed liiguvad vähe ja pole aktiivsed, sest enamus ajast möödub istudes arvutis või telekamänge mängides.

8. Lastele ei ole seatud piire

Lastel lastakse kodus olla need ülemused ja käskijad. Tegelikult peaks vanemad seadma piirid ja ka ise neist kinni pidama. Kui õhtusöögiks on supp, siis ei tehta lapsele erandit võileiva näol. Kui vanem leiab, et nüüd tuleb televiiros sulgeda, siis peab seda ka tegema. Laps võib jonnida, aga ta peab õppima piiridest aru saama.

9. Kooli minek tuleks teha aktiivseks

Ei mingit autoga koolimaja ette sõitmist! Jala, jalgrattaga - kasvõi suusatades!

10. Koolieine