Viimase kümne aasta jooksul on kahekordistunud depressiivsete noorte arv vanuses 13–18. Noored "ravivad" end julgesti ise – narkootikumidega. Järjepidevalt kasvab autismispektrihäirete esinemissagedus, selle põhjus on teadmata.

"Tuleks lapsega lihtsalt rohkem rääkida, olla kursis. Ise küsida, mitte oodata, et laps räägib. Öelda, et hea küll, ma tean, et sa ei viitsi rääkida, aga minu jaoks on tähtis teada, mis elu sa elad ja mida sa teed," annab Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku laste- ja noorteosakonna juhataja, psühhiaater Irja Ivarinen vanematele nõu.

