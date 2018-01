Taani kaitseministeeriumi hinnangul peavad sõdurid valeuudiste tõttu siin eriti valvel olema. Pealegi varitsevat Eestis oht langeda kurjade kavatsustega kauni Vene naisagendi lõksu.

Soomukijuht kapral Mads selgitab, et sõduritele tehti ammendavalt selgeks, kuidas sellises olukorras käituda. "Kui sinu välimus on kümnepallisüsteemis viiene ja sinu vastu hakkab huvi üles näitama kümnene naine, siis on midagi valesti ja tuleb kainet mõistust kasutada," vahendab ta.

Seersant Jonas lisab, et eelkõige ongi Eestis ohtlik olla võimaliku ärakasutamise tõttu.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.