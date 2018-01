Ringkonnakohus nõustus kaebusega ning tühistas Tartu maakohtu otsuse ja rahuldas lapsendamise avalduse. Kohus nentis, et maakohtu otsus oli olulises osas põhjendamata ja sisaldas suuremas osas õigusnormide analüüsita refereerimist, kuigi samas on kohtul kohustus oma otsust põhjendada.

Kohus ei lubanud novembris samasoolisel paaril peresisest lapsendamist, olgugi, et kaks naist olid sõlminud kooselulepingu ja kasvatanud last perekonnana tema sünnist alates.

Tartu ringkonnakohus tühistas eile alama astme kohtu otsuse ning rahuldas lesbipaari lapsendamisavalduse. Inimõiguste keskuse arvates on kõigil kooselulepingu sõlminutel õigus ühistele lastele.

Kohus märkis, et lapsendamise kontekstis ei oma tähtsust lapsendaja nimetamine emaks või isaks ning see, kuidas pereliikmed üksteist peresiseselt kutsuvad, on perekonna- ja eraelu puutumatuse põhimõtte järgi iga pereliikme enda otsustada.