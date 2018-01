Mari otsis 35 aastat oma venda, kes otse sünnitusmajast lapsendati. 1998. aastal kirjutas Õhtuleht Marist loo, aga vend välja ei ilmunud. Sotsiaalkindlustusameti ametnik viis nad lõpuks kokku.

Maril pole emale etteheiteid. "Minu ema on lihtsalt haige inimene, tal poleks tohtinud olla ühtegi last," on ta kindel.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.