Liiklusjuhtimiskeskus hoiatab, et täna tuleks sihtkohta jõudmiseks kohe korralikult aega varuda. Ilmaprognoosi kohaselt on lähematel tundidel oodata teeolude kiiret halvenemist!

Saartel on lumesadu ja tuisk algamas, mandri läänerannikule jõuab see lähitundidel ja laieneb seejärel päeval üle Eesti. Sadu on tihe. Paiguti esineb jäidet.

Ka Riigi ilmateenistuse prognoos näitab, et meid ootab enamasti pilves ilm. Lumesadu liigub Lääne-Eestist üle mandri, tuiskab. Keskpäeva paiku läheb saartel ja läänerannikul sadu üle lörtsiks ja vihmaks ning sajuhood harvenevad.