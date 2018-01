Vakra rõhutas, et justiitsminister on see inimene, kellel peab olema korrektne sõnakasutus.

Vakra märkis, et riigikogu 101 liikme seas pole kindlasti ühtegi inimest, kes ütleks, et naistevastane vägivald ei ole probleem ja sellega ei tuleks tegeleda.

"Aga see, mis on viimastel päevadel tekkinud, kus Eesti folkloori mõttes on väga kuulsad onuheinolike väljenditega härrasmehed, olgu see Laaneti fraktsiooni esimess Jürgen Ligi, kelle kohta võib öelda, et ta ongi onu Jürgen isiklikult, või noorem Helme, kes kohati esinebki kui uus justiitsminister, et siis ta saab kohtunike pead maha võtta. Kui ma vaatasin täna EKRE avaldust, siis tule taevas appi! Hakkame sellest pihta, et Istanbuli konventsioon, mis tegelikult ongi mõeldud sellesama probleemi lahendamiseks... Ehk kokkuvõttes, kui vaadata seda, mis nüüd on lahti läinud, siis nii mõnigi mees peaks peeglisse vaatama."

Vakra lisas, et tema isana ei tooks küll eeskujuks neid mehi, kes viimastel päevadel "on tõstnud kivi ja öelnud, kuidas peab asju käima andma".

Helme vastas: "Ma tahaks väikese repliigi teha Rainerile. Mul on kolm tütart ja viis naissoost lapselast. Kui keegi püüab osundada kuidagigi, et meie erakond soosib naistevastast vägivalda, on mingil määral selle mahitaja, siis ausalt öeldes... Mis te tahate öelda? Et mina toetan seda, et mu tütred saaksid oma meestelt peksa ja minu lapselapsed hakkaksid ka oma meestelt peksa saama? Lõpetage palun see jura ära!"

Vakra uuris seepeale, kas mõni Helme naissoost järeltulijatest on ka 27-aastane lastetu naine ehk ühiskonnale kahjulik element.

"Nad on kõik tublid emad," vastas Helme.

"Vastake!" nõudis Vakra. "Kas mõni neist on 27-aastane lastetu ehk ühiskondlikult kahjulik element?"

"Minu perekonnas ei ole. Osa on lihtsalt natuke liiga noored. Aga ma olen veendunud, et keegi neist ei muutu ühiskondlikult... ee... kuidas ma ütlen... viljatuks elemendiks. Ma olen täiesti veendunud, et ei muutu."

Helme rääkis ka, miks EKRE on naistevastase vägivallaga võitleva Istanbuli konventsiooni vastu.

"Sa peaksid teadma väga hästi, kui palju paragrahve on Istanbuli konventsioonis, kui paljud neid räägivad sellest, kuidas tagauks avada immigratsioonile naistevastase vägivalla sildi all. See on põhjus, miks me oleme Instanbuli konventsiooni vastu, mitte see, et me tahame öelda, et andke kõigile naistele molli," ütles Helme.

"Kas see praegune sõnavõtt oli korrektne?" torkas Viktoria Ladõnskaja vahele. "Kas te arvate, et te praegu ei solvanud inimesi?"