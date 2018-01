Filmiekspert ja -levitaja Timo Diener tegi "Ringvaates" ennustused, milliseid filme saadab 4. märtsil toimuval Oscarite jagamisel edu.

Parima naiskõrvalosa Oscar läheb Timo Dieneri arvates Allison Janney'le rolli eest filmis "Mina, Tonya" ("I, Tonya"), vahendab Menu. "Tõeliselt bravuurikas silmapaistev roll, kus on stseen stseeni järel antud inimesele võimalus särada," tõdes ta ja tõi välja, et just sellised rollid tõmbavad kõrvalosades pikema kõrre.

Meespeaosa Oscari puhul hinnatakse tema arvates nii super sooritust kui ka eelnevat karjääri. "Heastatakse selle Oscariga ka selline seni tegemata jäetud auhindade üleandmine, sest Gary Oldman on väärt rohkem kui ühte Oscarit oma senise karjääri eest," kinnitas Diener ja lisas, et Oldmanile pakub tugevat konkurentsi samas kategoorias aga Timothée Chalamet filmist "Kutsu mind oma nimega".

Martin McDonagh linateos "Kolm reklaamtahvlit linna servas" vääriks filmieksperdi arvates nii parim meeskõrvalosa, parim naispeaosa kui ka parima filmi Oscarit.