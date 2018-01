Ida prefektuuri politseinik Marek* elas topeltelu: tööülesandeid täites oli ta kolleegidele sõbralik ja heatahtlik paarimees, töövälisel ajal piidles aga alaealisi, kogus arvutisse lastepornot ning filmis salaja spaakeskuse riietusruumis alasti vastassugu.

2015. aasta kevadel võttis toona vaid kümneaastase Ida-Virumaal elava Katjaga sotsiaalmeedias ühendust salapärane võõras – Artur. Artur väitis, et on 16-17aastane, et tal on igav ja ta soovib sõbrustada. Kui alguses piirdus ta mesimagusate sõnadega, siis õige pea hakkas ta tüdruku käest lunima paljastavaid fotosid.

Peagi potsatas tüdrukutirtsu postkasi foto mehe erutunud peenisest, juures küsimus: „Kas meeldib?“