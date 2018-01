"Me ju kõik teame, mille pärast see ebameeldiv saaga algas: justiitsministri vastuvõetamatute seisukohavõttude pärast naiste küsimuses," ütles Hanso.

Hanso märkis, et see selgub homme, kas meid ootab ees valitsuskriis või mitte.

Hanso rõhutas, et Reinsalu sõnavõtus polnud midagi spontaanset.

"See oli täiesti kalkuleeritud asi. Inimene on pikaajaline poliitik ja ta teab, mis kaalul on," viitas Hanso, et kõik oli ettekavatsetud. "See ei saanud olla, et inimene kuskil emotsioonihoos ütles midagi. Ma arvan, et see on kalkuleeritud poliitiline samm. IRL teatavasti on sügavas kriisis ja ma tõesti loodan, et see viib neid veel rohkem kriisi."

Hanso märkis, et me elame 21. sajandil ja Lääne kultuuriruumis.

"Kujutate ette, kui me tõlgime rootsi, soome, taani või inglise keelde sellesama "kanakarja kambaka" või "kiljumise" või "kaagutamise"? Ja kujutame ette neid sõnu öelnud justiitsministrit neis riikides oma ametis jätkamas? Meil on sajas aastapäev. Me peame lihtsalt lehekülje ära pöörama oma poliitilises kultuuris," lisas Hanso.

"Teine küsimus on see vägivalla hukkamõist, mida inimene kahetseb. See lihtsalt ei ole justiitsministrile kohane. Kui siin saate alguses toodi välja, et ma olen koalitsioonist üks vähestest, kes on selge sõnaga välja öelnud, et kavatseb seda umbusaldusavaldust toetada. Olgu nii. Minu jaoks on see õige-vale skaalal väga lihtne otsus."

Hanso kiitis oma erakonnakaaslasi, kes pole teda üritanud teda ümber veenda.

"Pean tunnustavalt ütlema oma erakonnakaaslaste kohta, et keegi ei ole mind üritanud ümber rääkida ja helistanud, et kuule, tee nii ja ära ikka paati kõiguta. Ma olen oma seisukoha välja öelnud," sõnas Hanso.

Hanso sõnul sai sellest räägitud fraktsioonis ja juhatuses, kus ta oma seisukohast rääkis.

"Otsustati mitte osaleda hääletusel, mis on ka päris võimas statement. Aga jah, mina olen otsustanud nii. Kui paneme kaalule väärtuspõhised kaalutlused ja pragmaatilised kaalutlused, siis minu jaoks on oluline, et saaksin õhtul kodus naisele ja lastele ning oma emale, õdedele ja kõigile Eesti naistele ausalt otsa vaadata. Ma mõistan sellise käitumise hukka ja seda ka homme, kui tuleb hääletus," kinnitas Hanso.

Jevgeni Ossinovski sõnavõttu kommenteerides märkis Hanso, et valitsuse tervislikkus sõltub paljuski inimestevahelistest suhetest.

"Kui see valitsus jätkab sellises koosseisus, siis ma kardan, et väga head nahka sealt ei tule ja Reinsalu oma toolist kinnihoidmisega usalduslikku õhkkonda ei loo. Nagu Jevgeni ütles - igal argumendil on mitu poolt. Kui vastutustundlik oleks praegu, enne sajandat aastapäeva, valitsus kriisi viia? Eks argumente on igasuguseid. Enda käitumist ei pea ma kellelegi seletama," ütles Hanso.

Pea kahe nädala eest lahvatas skandaal, kui selgus, et tänavuse presidendi vastuvõtu kontsertetenduse eest vastutab teater NO99, mille lavastaja Tiit Ojasoo jäi mõned aastad tagasi avalikkusele silma näitlejanna löömisega. Naisepeksja osalemine Eesti sajandale sünnipäevale pühendatud kontserdi korraldamisel tekitas pahameelt, mistõttu koostati presidendile avalik kiri, millega sooviti Tiit Ojasoo kõrvalejätmist. Siis võttis sõna justiitsminister Urmas Reinsalu ja nimetas Ojasoo vastu käivat protesti kanakarja kambakaks. "Kui ma tema lepitusmenetluse juhtumi kohta omal ajal arvamust avaldasin, siis mõistsin ma naistevastase vägivalla hukka, kuid nüüd, tänase kirja valguses, lausa kahetsen seda avaldust," ütles Reinsalu Eesti Päevalehes avaldatud arvamusartiklis.