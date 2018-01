„On väga suur väärtus, et suurtest tuiksoontest eemal olles on Maaülikool jõudnud ometi ühe protsendi kõige enam tsiteeritavate maa- ja biomajandusülikoolide hulka,“ ütles president Kersti Kaljulaid rektor Mait Klaasseni pidulikul ametisse nimetamisel.

Riigipea lisas, et Eesti põllumajandus on heas seisus ja sellel on väga palju tänu ka Maaülikoolil ja tema rektoril Mait Klaassenil. Samuti on riigipea hinnangul vaid tänuväärne, et Tartu kaks keskust – Tartu Ülikool ja Maaülikoll omavahel üha tihedamat koostööd teevad: „Palju on seda, mida need kaks kooli saavad teha koos, aga on ka neid elemente, milles need kaks kooli on jäänud võrdlemisi erinevaks ja see ei ole sugugi halb.“

President Kaljulaid lisas, et Maaülikool on nüüdseks leidnud koha valdkonna parimate seas. „Kui mingil hetkel tundus kool põhiliselt oma veterinaariateaduskonnale toetuv ja tekkis palju küsimusi, kas siin on kohta omaette teadusele, olete leidnud oma nišši ja suudate seda üha selgemini defineerida. Ja sellisena on Maaülikool väärtuslik,“ lisas president Kaljulaid.