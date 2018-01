ETV laupäevasaate “Maahommik” saatejuht Laura Kõrvits ja muusikust teleajakirjanik Robert Kõrvits saavad suvel kolmanda lapse.

Paari peres kasvavad 9-aastane poeg ja 16-aastane tütar. “Sonja ja Gustav on väga hästi õnnestunud, targad ja tublid — miks mitte siis veel lapsi saada,” ütles Laura Publikule.

"Olen õnnelik," lisas Robert. "Lapsed on toredad ja juba praegu on ju näha, et uus põlvkond on targem ja toredam kui vanem."