Esmakordselt ülikooli ajaloos sõnastas ülikooli nõukogu ootused uuele juhile. Nõukogu hinnangul vajab ülikool juhti, kes Eesti rahvusülikooli eestvedamise kõrval suudab anda oma panuse kogu Eesti ühiskonna ning Eesti ja Euroopa kõrghariduse- ja teadusarendustegevuse arengusse. Nõukogu ootab rektoriks kandideerijalt, et ta oleks kogenud ja innustav juht, eestkõneleja ja eestvedaja, ülikooli visiooni ja strateegiliste liikumissuundade seadja. Lisaks peab tulevane rektor olema tunnustatud arvamusliidrina avalikkuses nähtav ja valmis võtma vastutust ülikooli esindamisel suhetes ühiskonna, riigiasutuste ja rahvusvahelise kogukonnaga.

„Kandidaate saab valimiskomisjonile esitada kuni 15. märtsi tööpäeva lõpuni,“ ütleb Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar. „Praegu on plaanid seatud nii, et 26. aprillil valitav rektor astub ametisse 1. augustil.“ Seega jääks enne õppeaasta algust uuel rektoril aega ennast ülikooli juhtimisega kurssi viia täpselt üks kuu.

Soosaare sõnul kogunevad ülikooli nõukogu ja senat ühisele koosolekule 9. aprillil, et võtta seisukoht registreeritud kandidaatide kohta. „Mida see täpselt, seda on nende eest raske öelda,“ lisab Soosaar.