A post shared by Presidendi kantselei kaameraga (@kadrioru_kaamera) on Jan 23, 2018 at 4:13am PST

"Narva on järgmine suur Eesti edulugu. On aeg. Asukoht kultuuride ja narratiivide ristteel – sellised kohad on läbi ajaloo silma paistnud loovuse ja leidlikkusega," avaldas Kaljulaid Facebookis toetust Narva kultuuripealinnaks nimetamisele.

"Muidugi, ka Tartu kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks ja sinna olengi just teel. Minul on ühtviisi hea meel, võitku kumb tahes. See on üks nendest olukordadest, kus kandideerimine ja valmistumine on täpselt sama oluline, kui see, kas lõpuks ka see tiitel saadakse. Kui mõlemad linnad seda kandideerimist tõsiselt võtavad, on sellest mõlemal ja kogu Eestil võita," lisas ta.