Kas sina oled märganud tänaval mõnd vanapaari, kes hoolimata east ja aeglasest sammust - nad hoiavad endiselt teineteisel käest kinni. Nad armastavad. Võimalik, et nad on koos olnud aastakümneid. Võimalik, et nad on alles kohtunud ja armunud. Aga nad on ehe näide, et armastusele ei tohiks kunagi käega lüüa!

Kui noori inimesi innustatakse käima väljas ja kohtamas, siis vanemate inimeste puhul see justkui ei oleks üldse oluline, kirjutab Your Tango.

Isegi enamus kohtinguportaale ja äppe rõhub reklaamides noortele. Ometigi vajavad kaaslast ka vanemas eas üksikud.