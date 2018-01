Kentucky osariigis asuva Marshalli maakonna keskkoolis toimus teisipäeva hommikul tulistamine. Hetkel pole teada, kas tulistaja oli kooli õpilane või mitte.

Kohalik telekanal WPSD Local vahendab, et hukkunud on üks ning viga saanud mitu inimest. Seda kinnitab ka osariigi kuberner Matt Bevin. Tulistaja on vahi all. Kuberner Bevin paneb inimestele südamele, et pole mõtet spekulatsioone või kuulujutte levitada. Politsei ei ole ametlikku teadaannet veel teinud.

Meedia väitel on vigasaanuid vähemalt viis, kuid pole teada, kas tegu on õpilaste või kooli töötajatega.

Uudis on täiendamisel.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...