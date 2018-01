Šokiräppar Tommy Cash on juba ammu tuntust kogunud oma muusikavideotega ning neid on vaadatud miljoneid kordi ka mujal maailmas peale Eesti. Nüüd on mees taas maha saanud muusikavideoga, mis jätkab talle omasel lainel.

Ajakirja Dazed veebilehele antud intervjuus (loe intervjuud SIIT) tunnistab Cash, et loo pealkiri on küll täielik klišee. Küsimusele, millest laul räägib naerab ta aga vastuseks, et ei mäletagi. Kõige olulisem on tema arvates muusika ise. „Ma ei ole loo jutustaja tüüpi räppar,“ ütleb ta. Puudega tantsijate kasutamise kohta sõnab Cash, et ta tahab näidata teistsuguseid kohti ja inimesi. Selliseid, keda inimestel on ebamugav vaadata või kuhu inimestel on ebamugav minna. „Minu jaoks on kõik erinevad inimesed ilusad.“