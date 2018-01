Möödunud aasta kevadel kirjutas Õhtuleht kolmest Põlvamaa külapoest, mis olid sunnitud uksed sulgema. Leevi, Ruusa ja Linte rahvas oli leinameeleolus. Linte asub esimesest Läti linnast Apest 100 kilomeetri kaugusel. Põlva tarbijate ühistu kinnitas tookord, et kõnealused poed suletakse viimaste aastate poliitiliste väärotsuste mõjul tekkinud piirikaubanduse tõttu. Mõistagi mõjutavad maapoodide jätkusuutlikust ka elanikkonna vähenemine ja linnadest toidukraami ostmine, kuid on väikepoode, milles alkohol moodustab üle kolmandiku käibest.

Vanalinna A ja O uksed on küll lukus, kuid nukrate nägudega võrukesed seisatavad siiski hetkeks selle ukse ees ja langetavad pea. „Muidugi on kurb, olen selles poes käinud juba kümmekond aastat,“ ütleb Elve, kes tuli oma kodukoha kauplusele viimast austusavaldust andma.

Võrulanna Elve ütleb, et tal on küll kurb kodukoha poe sulgemise pärast, kuid läheduses on veel teisigi kauplusi.

„Meie saame siin Võrus ikka hakkama, aga mul on tõsiselt kahju maakohtadest. See riigi maksupoliitika hakkab mõjutama nüüd juba siis ka linnapoode. Käin ise selles poes iga päeva piima-leiba ostmas, aga ainult toiduaineid müües väike pood ära ei ela. Vanalinna poes oli ikka väga pikk alkoholiriiul. Varem andis viin siin põhilise sissetuleku. Ja see jutt, et inimesed Lätist viina tuues nüüd vähem joovad, on täielik vale,“ leiab ta.

Ka teiselpool tänavat liikunud Eha seisatab ja vaatab nukralt kinniste ustega poe suunas.

„Pisar tuleb silma, aga midagi pole teha. Lähen siis Konsumisse edasi,“ ütleb ta.

Võru tarbijate ühistu juht Andres Kõiv tõdeb, et väikepoodide käibest moodustab olulise osa alkohol, mille aktsiis on paraku pidevalt kasvanud. Ta lisab, et Vanalinna kaupluse sulgemist kaaluti juba pikemat aega, kuna selle käive oli drastiliselt kokku kuivanud. Kõiv ütleb, et süda on Võru poe sulgemise pärast raske, kuid esmajoones püüab ühistu lahti hoida maapoode.

„Aktsiisipoliitikast kannatavad mitte ainult poed, vaid ka teised piirile lähemal olevad ettevõtted. Ammu ei minda Lätti ainult alkoholi ja kütuse järele,“ räägib ta.

Varem Võru maavanemana ametis olnud Kõiv nendib, et oli väikepoodide raskest olukorrast väga hästi teadlik ka enne tarbijate ühistut juhtima hakates, kuid riigi poliitika vastu ei saa.

„Olukorrale on raske lahendust leida. On räägitud maksuerisuste tegemisest, aga Eesti on liiga väike, et siin neid sisse viia. Pealegi läheks erisuste administreerimine kalliks. Paraku on olukord selline, et lõviosa maapoode praegu mingit kasumit ei tooda,“ ütleb ta välja valusa tõe.

Kas mõni pood ka päris miinuses on, seda Kõiv siiski välja öelda ei taha.

Tõrva tarbijate kooperatiivi juht Ilona Leetma kinnitab, et loomulikult on olukord raske.

„Meil on poed ju ka Valgas. Kas mõnda poodi ähvardab kinnipanemine, see on nõukogu pädevuses. Ega meil muud üle jää, kui peame tekkinud olukorras vastu pidama. Ma ei näe täna enam ka lahendusi. Harjumuse jõud on suur. Kui inimesed on harjunud juba Lätis poes käima, siis ei aita enam ka väike aktsiisi langetamine,“ nendib ta.