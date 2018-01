Ebakindla sõidustiiliga juht ei jäänud aga politseinikele märkamata. Neeme oli politseinike hinnangul agressiivne ja ta toimetati Wismari haiglasse, kus talt võeti joobeastme määramiseks sundkorras vereproov, mis saadeti Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (EKEI). Sealt saadud vastus kinnitab, et Neemel oli kinnipidamise järgsel ajal kriminaalne joove 2,37 mg/g ehk promilli. Pärast seda alustati tema suhtes juba kriminaalmenetlust. Neeme ei eita kohtus, et napsis päi ja väsinult Saue kandis sõitu tegi.

Etteheited meedikutele

Neeme kaitsja Heidi Rajamäe-Pariku mullu novembris esitatud apellatsiooni põhjal oli maakohtu süüdimõistev otsus sedavõrd põhjendamata ja auklik, et Neeme tuleks kindlasti õigeks mõista. Kehtiva korra vastu olevat eksinud nii Neeme kinni pidanud politseinikud kui ka raviasutuse meditsiiniline personal, kes mehelt sundkorras vereproovi võtsid, omamata selleks ei vajalikke tingimusi, rääkimata haridusest. Politsei aga ei andnud Neeme võimalust teha telefonikõne oma advokaadile. Neeme lepingulise kaitsja etteheidetel korrakaitsjate ja meedikute ei näi lõppu tulevat: miks ei lubatud tema kaitsealusel enne vereproovi võtmist 15 minutit istuda nagu reeglid ette näevad ja miks kasutati viiemilliliitrise proovinõu ehk katsuti esemel neljamilliliitrilist jne. Kaitsja seab kahtluse alla sellegi, kas Wismari haiglas üldse tohib vereproove võtta.

Ringkonnakohtu arvates peab Wismaril kui erahaiglaga olema selleks sõlmitud korrakaitseseaduses nõutud haldusleping. Kui seda pole, võib advokaadil õiguski olla.

Vägisi kipub Neeme lugu võtma kunagiste suusatippude Veerpalu ja Šmiguni dopingukahtlustuste mõõtmeid.

Advokaadi sõnul on kriminaalmenetluses käigus jäänud kõrvaldamata hulk kahtlusi, mida tuleks kohtul tõlgendada süüdistatava kasuks.

Kui ringkonnakohus jääb siiski seisukohale, et Neeme on maakohtus põhjendatult süüdi mõistetud, siis sel juhul palub kaitsja vähendada karistust ühe kolmandiku võrra, nagu see on kombeks lühimenetluste puhul. Advokaadi sõnul pole tema klient selles süüdi, et asja arutamine esimese astme kohtus lühimenetluses ei toimunud.

Prokuröri hinnangul on kõik seni kulgenud seadusetähte austades ja arvestades ning esitatud apellatsioon tuleks jätta rahuldamata.