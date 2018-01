Ilmaprognoosi järgi kolmapäeval tuul tugevneb, sajab lund ja tuiskab. Öö on veel külm, aga kolmapäeval pärast lõunat tõuseb õhutemperatuur üle 0 kraadi.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel sõidujälgedes valdavalt puhtad ja soolaniisked või soolamärjad, kuid sõidujälgede vahel paljudes kohtades soolalumesegused. Mitmel pool sajab kerget lund, kuid üldiselt on nähtavus teedel hea.

Prognoosi järgi õhtul ja öösel suuremat sadu oodata ei ole, ilm püsib pilves selgimistega ja kohatiste lumehoogudega. Kõikjal peale saarte lääneranniku püsib temperatuur selgelt miinuspoolel. Öösel hakkab tuul tugevnema ning vastu hommikut on oodata olulist ilmamuutust, kui saartele jõuab tihe lumesadu ja tuisk, mis edasi mandrile laieneb ja teeolud kõikjal keeruliseks muudab.

Neljapäeva keskööks vallutab soe õhumass kogu Eesti, sajab vihma ja temperatuur on plussis. Arvestades, et maa on külmunud, siis vihmasaju tingimustes muutuvad eelkõige väiksemad teed ja kõnniteed, milledel ei kasutata libedusetõrjevahendina kloriide, väga libedaks.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes: