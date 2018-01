„Ma leian, et see on maailma mastaabis sündmus ning Ukraina kodanikke ei tohiks sellest ilma jätta. Ka praeguseks kujunenud asjaolude taustal (Venemeelsed mässulised on hõivanud Ida-Ukraina – toim.) ma arvan, et ukrainlastel on õigus vaadata Venemaal toimuvaid maailmameistrivõistlusi,“ märkis Storoženko