VALLATUS POOSIS MANNEKEENID: fantaasiarikkad töötajate on nukkude kallal omavolitsenud

Mannekeenidel on tavaliselt üks ülesanne - näidata riideid, mis poes müügil on. Mõned müüjad on mannekeenides näinud midagi enamat.

Daily Mail kogus kokku fotod mannekeenidest, kes vallatute ja ulakate töötajate poolt koomilistesse ja kummalistesse poosidess pandud.

Roomav või tantsiv, taevast abi ootav või ebaharilikus poosis mannekeen - pole just tavapärane nähtus meie poodide vaateakendel. Samuti ei eelistata tavaliselt mannekeenide selga panna riideid, mis väga kipuks rõhuma intiimpiirkonda.