„Me ei teinud seda albumit, et kohutavalt kellelegi meeldida tahta. Tahtsime meeldida endale ja teha midagi, mis meid ennast inspireerib,“ ütleb ansambli Miljardid, mis on tänavu nomineeritud viiele muusikaauhinnale, kitarrist Raul Ojamaa. Ansambel Miljardid andsid mullu välja oma debüütalbumi „Kunagi läänes“. See tõi neile tänavusel muusikaauhindade jagamisel lausa viis nominatsiooni - kandideeritakse aasta rokkalbumi, aasta debüütalbumi, aasta ansambli ja aasta albumi kategoorias ning lugu „Olendid“ on nomineeritud ka parima loo kategoorias. „Väga tore, kui nii paljud inimesed – žüriis oli neid ju 150 – leidis, et see plaat on nende jaoks arvestatav viies kategoorias. Jess-emotsioon on,“ ütleb Raul. Muusikaauhindade gala tuleb 20. juubeli puhul suuremalt, kui kunagi varem ning neljapäeval pannakse Saku suurhalli püsti lausa neli erinevat lava. Muidugi esineb galal ka Miljardid. „Lava iseenesest on juba suur, on vaja see oma olemusega täita. Seal on ägedad ekraanid, mis teevad ägedat graafikat ja ka lavakeel, mis eendub. Saab minna publikule veel lähemale,“ paljastab ansambli solist Marten Kuningas pisut, milline saab olema nende lavaesitus. „Päris hea reiv tuleb, ma arvan,“ lisab Raul.

Marten ja Raul on mõlemad suurhallis varem ka esinenud. Marten kord Tallinn Horse Show raames. „Siis polnud küll lava, aga suurhalli keskel ratsutasid hobused. Ma laulsin saatest „Eesti otsib superstaari“ tuntud laule ja minu esinemise ajal ratsutas üks daam ringi,“ meenutab Kuningas. Raul on aga lausa paar korda suurhallis üles astunud. „Kõige tähtsam esinemine minu jaoks oli üle-eelmisel aastal toimunud ansambli Ewert and The Two Dragons kontsert, kus olin abistav kitarrimees. See on siiani olnud ka minu suurim publik.“

Küsimusele, kas Saku suurhalli suur lava ka hirmutav on vastab Raul, et väiksed kohad, kus näed iga inimese nägu, on palju hirmutavamad. „Sellisel üritusel on nagunii adrenaliin nii üleval, et ei lase hirmu ligi.“ Marten arvab aga, et igas kohas on huvitav esineda. „Me oskame seda lugu, mida esitame, hästi ja see on piisavalt ambitsioonikas, et staadionikonteksti sobida.“