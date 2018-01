Kuigi „Eesti Laul“ on Rahvusringhäälingu laulukonkurss, korraldab selle finaalüritust “Eesti Laul 2018“ Saku suurhall. On tekkinud küsimus: kui ERRis kehtib reklaamivabadus, siis kas „Eesti Laul 2018“ kajastamisega vastuollu ei minda?

Eelmisel nädalal ilmus artikkel ERRi, Saku suurhalli ja Tere vahelisest koostööst. Tuleb välja, et kuigi „Eesti Laul“ on Rahvusringhäälingu väljakuulutatud laulukonkurss, ei korralda selle finaalkontserti üldse ERR.

„Eesti Laulu” konkursi haripunkti ehk „Eesti Laul 2018“ avalikku üritust korraldab ja turundab Saku suurhall. Suurhall on otsinud sponsorid ning kõik koostööpartnerid.

„Eesti laulu“ kommunikatsioonijuht Laura Kõrvits ütles, et kui finaalkontserdiga peaks tekkima kasum, siis see jagatakse ERRi ja Saku suurhalli vahel. „Kasumi suurusjärk jääb prognoosi järgi paari tuhande euro juurde, kuid see sõltub ka produktsioonikulude detailidest ega ole lõplik,“ selgitas Kõrvits.

Möödunud aasta Äripäev võttis „Eesti laulu“ kontserdi ka rahaliselt kokku. „Suurhalli kulu „Eesti laulule“ oli kokku 140 000 eurot. Suurhalli piletitulu oli 103 000 eurot. Koos partnerlusega seotud tuluga teenis Saku suurhall veidi üle 141 000 euro,“ kirjutas väljaanne toona.

Eesti Rahvusringhäälingu seaduses on kirjas, et Rahvusringhääling ei edasta oma kanalites reklaami. Küll aga kajastatakse üritust „Eesti Laul 2018“. Siinkohal on tekkinud küsimus: kui laulukonkursi finaalkontserti ei organiseeri Rahvusringhääling, siis kas selle kajastamisega ERRi kanalites seadusega vastuollu ei minda?

Vastab Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk:

Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk (Teet Malsroos)

„Erinevalt erameediast ei ole ERRis reklaam lubatud. Suurem osa ERRi sissetulekust tuleb riigieelarvest. Aga reklaami ja sponsorlusega seoses on lubatud mõned erandid. Üldine reegel on lihtne: ERR ei müü oma saateaega reklaamiks, nagu seda võib teha erameedia.

Erandina tohib ERR teha reklaami oma saadetele ja nendega seotud üritustele, nagu „Eesti Laulu“ kontsert.

Eesti Laulu finaalkontsert toimub juba mitmendat aastat Saku suurhallis. Saku suurhall korraldab avaliku kontserdi Eesti Laul 2018, mis kujutab endast ERRi korraldatud konkursi finaalkontserti.“