Ülejäänud 27 kohta jaotatakse 14 riigi vahel, mis on praegu veidi alaesindatud, et ebavõrdsust vähendada. Nende riikide hulgas on ka Eesti, mis tähendab, et Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus aastatel 2019-2024 oleks Eestil senise kuue asemel seitse esindajat.