Lõuna-Hiinas Xuanwei linnas viskas isa tütre kaks tundi pärast sündimist prügikasti, vahendab Yunnan Daily. Lapse leidis sealt vanem naine, kes oli kuulnud nuttu. Beebi viidi haiglasse ja ta on arstide sõnul täiesti terve.

Valvekaamera jäädvustas nii beebi prügikasti viskamise kui ka tema sealt leidmise ning südametu mees leiti üles. Ta rääkis, et laps sündis naise kaheksandal raseduskuul ootamatult kodus ja muutus kahe tunni pärast lillaks. Mees ja tema elukaaslane arvasid, et tütar on ravimatult haige ja otsustasid temast vabaneda.

Isa ei teadnud, et tema tegu jääb valvekaamera vaatevälja. Nüüd ootab ta vanglas kohut. Prügikastist päästetud laps viidi aga orbudekodusse.