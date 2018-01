Suurbritannia tervishoius valitseb täielik kriis. Olukord on sedavõrd hull, et välisminister Boris Johnson tegi teisipäeval valitsuse istungil ettepaneku suunata iga nädal tervishoidu lisaks 100 miljonit naelsterlingit.

Boris Johnson rääkis juba 2016. aastal Brexiti referendumi ajal, et Euroopa Liidu liikmemaksuraha tuleks liidust lahkumisel suunata riigi tervishoidu. Praegu valitseb selles täielik kriis. Detsembris tühistati tuhanded mittekriitilised operatsioonid, et haiglad saaksid talvise gripilainega toime tulla, ent sellest hoolimata on praegu sadakond inimest üle maa haiglakoridorides rataskärude peal, sest voodikohti lihtsalt ei ole. Need on kiirabiga kohale toodud inimesed, paljudel on kroonilised tervisehäired, lisaks komplikatsioonid, paljud neist on elatanud – rahvastik ju vananeb. Tuhanded meditsiiniõekohad on samas täitmata. Telepilt näitab niisugust hullu olukorda päevast päeva.

Välisminister Boris Johnson ning tervishoiuminister Jeremy Hunt jäid pärast aasta algul tehtud valitsusremonti oma kohtadele edasi. Peaminister Theresa May tahtis küll Hunti mujale paigutada, ent too argumenteeris veenvalt, et teda tuleks mitte ainult kohale jätta, vaid et tema vastutuse alla tuleks tuua ka sotsiaalhooldus. Probleem on just eakate hooldus – eakaid ei saa tihtipeale haiglast välja kirjutada, sest neil pole kusagile minna.

Peaministril jääb julgusest puudu