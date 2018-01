Annetused turistidelt ja raamatud – see on kõik, mida vajab juba 22 aastat Rio de Janeiro randa ehitatud liivalossis elav 43aastane brasiillane Marcio Mizael Matolias, vahendab Stern Online.

Sõbrad kutsuvad teda kuningaks. Tõepoolest, Matolias on lossi ette pannud ka trooni, kus ta sageli, kroon peas, istub ja turistidele koos oma koeraga poseerib.

Matoliase liivaloss asub Rio de Janeiro lääneosas nooblis Barra sa Tijuca linnaosas, kus elamute hinnad on eriti kõrged. Matolias ei maksa aga oma liivalossis elamise eest ainsatki senti. Lossi ehitas ta juba 22 aastat tagasi ning pärast seda on ta pidevalt seda parandanud ja laiendanud. Lossi sees on umbes kolme ruutmeetri suurune ruum ja seal rannakuningas ööbibki.