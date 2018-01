Küllap kujuneb päev meeldivaks ja meeleolukaks, kui saad olla sõprade toredas seltskonnas. Teil on palju ühiseid jututeemasid, on nii mõndagi, millest muljeid vahetada.

Nähtud vaev tasub nüüd ära, ehk saad majanduslikku kasu. Ehk avastad, et arvele on laekunud raha tehtud töö eest või siis ostetakse ära asi, mille varem müüki panid.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tunned end hästi inimeste keskel, kaasa löömas elavas mõttevahetuses. Päev sobib väljasõiduks või siis osalemiseks üritusel, mis on ühtaegu meelelahutuslik ja hariv.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle võiks sobida aeglasem tempo. Küllap tunned end väsinuna või siis vaevavad südant mingid selja taha jäänud töönädala probleemid. Need tuleb peast välja saada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Miski ei paku paremat lõõgastust kui meeldiv seltskond. Võid koos suurema kamba sõpradega peole minna kohta, kuhu tuleb hea meelega kaasa ka su armastatu.

Neitsi

23. august – 22. september

Tunned end hästi tegevuses olles. Askeldamist on ka koduses miljöös küllaga, ent võimalik, et oled tänaseks võtnud ka mingi töökohustuse. Sellise, mis ühtaegu ka rõõmu pakub.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tänased plaanid tee lähtuvalt iseenda huvidest. Eriti hea, kui leiad tegevuse, mis pakub pinget sulle endale ning on põnev ka laste jaoks – ühised ettevõtmised liidavad teid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul tuleb lähedaste jaoks olemas olla ning pühenduda kodustele tegevustele. Ilmselt oled mingeid kohustusi ajapuudusel edasi lükanud, nüüd tasuks need ette võtta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Naudi seda, mida näed ja mida kuuled. Eriti hästi tunned end teel olles. Õnnelikuks teeb see, kui imekaunis ja üliarmas teekaaslane sul truult käest kinni hoiab.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap võid nädala jooksul tehtuga rahule jääda ning saad nüüd mõnusasti hinge tõmmata. Lubad endale hüvesid ja mugavust, mida raha eest osta saab.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Päeva meeleolud on meeldivad ja harmoonilised. Lihtne on sisemist tasakaalu hoida. Kui see on paigas, siis on korras ka suhted ümbritseva maailma ja lähedaste inimestega.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

On sobiv aeg lapsepõlve kodukoha külastamiseks, vanematega kohtumiseks või siis aja veetmiseks koos ammuste sõpradega, keda sa pole ammu näinud.

Sünnipäevalapsele