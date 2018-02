Autokoolis käimine, soov teha neiule abieluettepanekut ning veepumba purunemisest tulenev vajadus see välja vahetada on mõned näited sellest, miks inimesed tarbimislaenu kasutavad. Kas tead, millised on kolm kõige populaarsemat põhjust tarbimislaenu võtmiseks?

Aasta tagasi augustis oli Eestis ligikaudu 245 000 perel laenukohustus. Credit24 klienditeeninduse juhi Britta-Liisa Aida sõnul näitab nende kogutud statistika, et kõige enam kasutatakse tarbimislaene suurte ostude rahastamiseks ning kodu remondi ja sellega kaasnevate kulude eest tasumiseks. „Samuti kuuluvad peamiste laenu võtmise põhjuste hulka erinevad autoga seotud kulutused, näiteks autohooldus või hooaja vahetumisest tulenev rehvide uuendamise kohustus,“ selgitab Ait. Klienditeeninduse juhi sõnul paistab silma ka ühe enam kasvav vajadus hüvitada selliseid ravikulutusi, näiteks hammaste parandus. Samuti kasutatakse väikelaenu ja Krediidikontot üha sagedamini selleks, et sõita puhkusele.

Suure ostu rahastamine

Statistika järgi on suurte ostude rahastamine üks sagedasemaid põhjuseid, miks laenu võtmist kaalutakse. „Tihti ei ole inimestel piisavalt sääste, et mõni eluliselt oluline ost sooritada, olgu selleks näiteks siis pesumasin või külmkapp,“ ütleb Credit24 klienditeeninduse juht. Ait meenutab näiteks ka sellist seika, kuidas nende poole pöördus laenu saamiseks inimene, kes soovis välja anda oma raamatut, ent vajamineval hetkel polnud tal raha raamatu trükkimiseks. „See lugu jäi hästi meelde, sest väikelaen aitas tal täita oma ammuse unistuse,“ ütleb Ait. Ent enamasti kasutatakse lisaraha hästi läbi mõeldud ostu tegemiseks: kas kodutehnika, uue telefoni või fotokaamera soetamiseks.

Soovitus: Enne suure ostu tegemist võrdle ja küsi hindu erinevatelt pakkujatelt. Ära osta esimest ettejuhtuvast kohast, vii ennast põhjalikult kurssi, milline ost sobiks sinu soovide ja vajadustega kõige paremini. Ei ole mõtet osta liiga suurt või väikest pesumasinat, kui see Sinu tegelikele vajadustele ei vasta.

Koduga seotud kulutused

Erinevad tarbimislaenud võimaldavad kasutamist erinevates olukordades. Kui väikelaenu soovitatakse pigem suuremate ühekordsete kulutuste rahastamiseks, siis Krediidikonto on kiire lisaraha mõne ootamatu ja ettenägematu väljamineku jaoks. „Krediidikontot soovitamegi näiteks lõhkenud veetoru või köögi remondiga kaasnenud ootamatu põrandavahetuse jaoks. Eelkõige just selliste kulutuste jaoks, mis nõuavad suuremaid väljaminekuid ning kiiret tegutsemist,“ selgitab Credit24 klienditeeninduse juht. Aidi sõnul tähendab taolistes olukordades viivitamine sageli tulevikus vajadust kanda kordades suuremaid kulutusi. „Just seetõttu on Krediidikonto taotlemine kiire ja mugav, et inimene saaks ootamatu kulutusega tegelemiseks vajadusel kiiresti reageerida ja teha Krediidikontolt väljamakse enda pangakontole mobiiltelefonist,“ märgib Britta-Liisa Ait.

Soovitus: Järjesta remonditööd tähtsuse alusel. Ehk on mõni töö, mida saab veidi edasi lükata ja sellega kulusid hajutada.

Auto ost või selle parandus

Autoomanikud on kursis sellega, et sõiduki ülalpidamine on kulukas. Enamasti ollakse auto omamisega kaasnevate kulutustega arvestanud, kuid ootamatu hooldus või purunenud auto radiaator ei hüüa tulles. Credit24 klienditeeninduse juht selgitab, et sageli juhtub autoremont olema kallim, kui esialgu plaanitud: „Kui auto on inimesele eluliselt oluline, näiteks tööl käimiseks, ei saa selle parandamisega oodata. Ühe julgemalt pöördutakse meie poole väikelaenu saamiseks või Krediidikonto avamiseks, et katta autoga seotud kulutusi. Statistika näitab, et lisaraha abil ostetakse kasutatud autosid, kui vajaminevast summast veidi puudu jääb ning vahetatakse ka rehve ning tasutakse kindlustusmakseid,“ viitab Ait peamistele põhjustele, miks Credit24 poole pöördutakse.

Soovitus: Autoga seotud probleemide tekkides tasub nendele kohe tähelepanu pöörata. Üks väsinud või katkine tagavarajupp võib hakata koormama ka teisi autovaruosi ja seeläbi põhjustada oluliselt suuremaid kulutusi.

