Ära tee omapäi otsuseid, mis puudutavad ühisvara või on kuidagi seotud ka teiste inimeste rahakasutusega. Lähinädalail ei ole kuigi hea aeg laenu taotlemiseks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tahad partnerlussuhetes domineerida, otsustavaid käike teha. Teise poole arvamust ei pea sa piisavalt tähtsaks. Välja võivad ilmuda isikud, kes sulle miskit pidi vastu töötavad.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Töö on praegu kõige tähtsam. Oled võimeline end kokku võtma, palju ära tegema ja ka teiste tööd korraldama. Kui vaja, lükkad meeldivad asjad edasi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Algamas on füüsilise vormi parandamiseks sobiv periood. Sul on hea olla, kui end oma kehas hästi tunned. Vajad aega selleks, et tegeleda iseendaga ja hobidega.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui tujutsema kipud, siis ära lase emotsioonidel enda üle võimust võtta. Pigem küsi eneselt, milles täpsemalt asi on, mis on niisuguse reaktsiooni sügavam põhjus?

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tähtis on läbi saada oma igapäevase suhtlusringkonnaga. Kui suudad teistega ühise keele leida, õnnestub mõndagi organiseerida ja ära teha. Ära lase konfliktidel tekkida.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kasusaamise soov võib olla suur. Kui sellele keskendud, võid arulagedalt palju raha välja käia selleks, et saada endale mingeid materiaalseid hüvesid ja ilusaid asju.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lähtud iseenda vajadustest ja eesmärkidest, teiste soovid jäävad tagaplaanile. Kindlasti on vaja anda oma kehale koormust füüsilise tööga või sporti teha.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Vaja on kannatust, tagaplaanil püsimist, et oodata ära see aeg, mil saad jõuliselt esile tõusta. Sul tuleb arvestada sellega, et alati pole võimalik mängida esimest viiulit.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Praegused teod avaldavad suurt mõju tuleviku kujundamisel. Teistega koos oled märksa tugevam kui üksinda punnitades, seega suuna oma jõud koostöö arendamisse.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul on jõudu, et tegutseda, eesmärgini jõudes ootad aga tunnustust ja edutamist. Tööalane ambitsioonikus tõuseb. Leia sobiv projekt, mis annaks võimalusi eneseteostuseks.

