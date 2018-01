Justiitsminister Urmas Reinsalu „kanakarja“ ütluse peale solvunud riigikogu sotsiaaldemokraatide naisliikmed on tema peale pahased, kuid alluvad siiski ühe erandiga fraktsioonisisesele kokkuleppele ja teda umbusaldama ei hakka.

SDE naisliikmed küll Reinsalu tagandamise poolt hääletada ei kavatse, kuid on pahased, et umbusaldamisega on liitunud rahvuskonservatiivid. Teatavasti on sotsidel EKREga suured poliitilised vastuolud, mis on siin-seal meedias lahvatanud.

Riigikogu SDE fraktsiooni liige Liisa Oviir selgitas suhtlusvõrgustikus, et ta ei hääleta Reinsalu umbusalduse poolt, sest see võiks tema asemele tuua uueks justiitsministriks Helme. Milline neist ja milles on selle avalduse loogika, juristiharidusega Oviir ei selgita.