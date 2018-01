Täna õhtul alustab ETV ekraanil ülipopulaarse BBC draamasarja "Doktor Foster" teine hooaeg.



"Ülimenukas BBC suhtedraama "Doktor Foster" jätkub võimsatel pööretel. Sarja tootjad suudavad üllatada ka pärast tormilist avahooaega: neil on õnnestunud inspiratsiooni ammutada veelgi meeletumate, aga ometi elust äratuntavate sündmuste ekraanile toomiseks. Pärast lahutust on peategelane Gemma saanud nautida rahulikku ja stabiilset elu, ent ühel päeval annab eksabikaasa teada, et naaseb oma uue perega kodulinna. Sellel otsusel on kõigi osapoolte jaoks tagajärjed, mida keegi ei oleks osanud oodata," heidab ERRi hankeprogrammi ostja Tiina Annus valgust sarja uuele hooajale.



Gemma Foster on enesekindel naine, armastav abikaasa ja ema ning perearst, kellest peetakse lugu ja keda usaldatakse. Gemma ilus elu muutub tundmatuseni, kui tekib kahtlus, et mehel on kõrvalsuhe. Tõeotsingute käigus avastab naine ehmatavaid saladusi veelgi.



Teine hooaeg algab kaks aastat pärast dramaatilist lahkuminekut, mil Simon naaseb koos uue naise Kate'iga endisse kodulinna ning Gemma ja Tomi elu on taas pea peale pööratud.



"Doktor Foster" on ETV eetris alates tänasest teisipäeva õhtul kell 22.10, kordust saab näha pühapäeva pärastlõunal. Sarja saab ETV kodulehelt järelvaadata 14 päeva jooksul pärast eetrisolekut, ainult Eesti territooriumil.