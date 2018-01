Kanepi valla kodulehel käib hääletus, kus kohalikud elanikud saavad avaldada arvamust, milline võiks välja näha uue Kanepi valla vapp. Teiste seas on vapikandidaatide hulgas ka kanepitaime lehte kujutav vapp.

Kanepi vald liitus haldusreformi käigus Kõlleste ning Valgjärve vallaga. Nüüd on uus Kanepi-nimeline vald endale sümboolikat valimas. Valla kodulehel käib hääletus, millest on teisipäeva pärastlõunase seisuga osa võtnud 4468 inimest. Vapikandidaate on seitse ning igaühel neist on kujutatud erinevad asju. Ühel vapil on kuused, teisel tammelehed, kolmandal linnuke. Ühel vapikandidaadil on kujutatud aga kanepitaime lehte. Uus kanepitaime lehega sümboolika hakkaks välja nägema selline.

Ei tea, kas kanepitaime leht on Kanepi valla elanike tõepoolest südamelähedane või on rahval lihtsalt hea huumorimeel, igal juhul on kanepilehega vapp kogunud tervelt 79% häältest.