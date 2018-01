Võid ärgata korralikult välja puhkamata, sest uni on olnud rahutu ja pinnapealne. Tööl võib kiskuda võimuvõitluseks, tahaksid oma ideed jõuga läbi suruda.

Parem on, kui sa tulistesse vaidlusse ühiskondlikel teemadel ei sekku. Keegi võib sind provotseerida maailmavaatelistes küsimustes või ärgitada vaidlust poliitilistel teemadel.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui juba millessegi süvened, teed seda ülima põhjalikkusega. Näed ka seda, mis on peidetud pealispinna alla. Võid saada jälile mingile olulise tähtsusega saladusele.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Armsa inimesega vesteldes ja tema käitumist jälgides võid teha nii mõnegi tähelepaneku tema sügavama olemuse kohta. Ent kõike, mida sa märkad, ei pea kohe välja ütlema.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suudad süveneda, taibata asjade vahelisi seoseid ning sõnade taha peidetud tähendusi. Hoiduma peaksid kolleegide kritiseerimisest või käsutamisest.

Neitsi

23. august – 22. september

Ilmselt on olukord selline, et sa pead oma arvamuse välja ütlema, kohe ja valju häälega. Sinu sõnadel on suur mõju, sind kuulatakse, kedagi võid aga lausa ehmatada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võid täna taibata olulisi asju, mis su suguvõsa minevikku puudutavad. Saad aru esivanemate tegevuse motiividest, aga ka tunnetest, mis sundisid neid mingeid käike tegema.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Ausus on kahtlemata väärtus omaette, ent mõnikord on pigem vaikida. Taktitunnet kipub nappima – kui midagi ütled, siis lajatad väga otse ja keegi võib haiget saada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled vägagi veenmisjõuline, ilmselt surud äriasjus oma tahtmise läbi. Võid müügitöös edukas olla – suudad inimestele sisendada, et sinu müüdav kaup on neile hädavajalik.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Merkuuri ja Pluuto ühendus kätkeb endas nii võimalusi kui ohte. Mõistus on terav ja läbitungiv, samas aga on oht langeda mingite jõuliste kinnismõtete küüsi.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kui täna palju üksi oled, võivad mõtted muutuda rusuvaks. Ehk oled öösel nähtud kummaliste unenägude mõju all, mingid alateadlikud hirmud võivad sind kummitada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oska hinnata neid sõpru, kes on sinuga ausad. Ära solvu, kui nad sind kritiseerivad – tasub hoopis hoolega analüüsida nende väljaütlemiste põhjusi. Sellest on palju õppida.

Sünnipäevalapsele