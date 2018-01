Seltskonnakaunitar Grete Klein üllatab sotsiaalmeedias taaskord uue soengumuutusega. Näib, et näitlejanna on väsinud tumedatest juustest ja on lisanud oma kiharatele veidi heledat särtsu. Kas see on taaskord Grete teekond blondide juusteni?

kaur A post shared by Grete Klein (@greteklein) on Jan 22, 2018 at 12:34pm PST

Grete on ka varasemalt silma hakanud sagedaste soengumuutustega. 2016. aasta suvel värvis näitlejanna oma blondid kiharad halliks ning seejärel otsustas tumedama värvi kasuks. Milline värv sobib sinumeelest Gretele kõige rohkem?