Kas venemaalased on tõesti vähem jooma hakanud? Ilmselt mitte, kuid Vene tarbijate õiguste kaitse liidu teatel langes eelmisel aastal viinamüük 16,6 protsenti ja see oli „vaid“ 675 miljonit liitrit.

Liidu ekspertide hinnangul on sellise järsu tõusu taga maksujõuliste klientide ostujõu langus: tarbijad on orienteerunud ümber soodsa hinnaga veinidele. Märgitakse, et sealjuures on nende puuvilja- ja marjaveinide kvaliteet palju kõrgem kui sama hinnaklassi viinamarjaveinidel.