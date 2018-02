Vahel on mõne rahalise kohustusega seotud küsimuse esitamine piinlik, eriti olukordades, mis on seotud näiteks võlgnevuse tekkimise või maksepuhkusega. „Tegelikult ei tohiks kunagi ühtegi teemat karta või arvata, et mõni küsimus on vale. Laenuga seotust tuleb alati põhjalikult rääkida,“ kinnitab Credit24 klienditeeninduse juht Britta-Liisa Ait.

Järgnevalt toome teieni kõige huvipakkuvamad küsimused ja vastused tarbimislaenude kohta.

Kas ma saan võtta maksepuhkust?

Credit24 klienditeeninduse juht Britta-Liisa Ait kinnitab, et avatud suhtlus klienditeenindaja ja kliendi vahel paneb aluse heale kliendisuhtele ja sellele, et klient mõistab põhjalikult rahalise kohustuse olemust. Seetõttu julgustab Britta-Liisa alati laenuleandjaga avameelselt rääkima ka sellest, kui peaks tekkima probleem laenu tagasimaksega. „Loomulikult on kliendil võimalik kasutada tasuta maksepuhkust, seda nii väikelaenu kui Krediidikonto puhul.“ Maksepuhkust saab klient aktiveerida mugavalt iseteeninduses või telefoni teel klienditeenindaja abiga. Ait nendib, et maksepuhkus on tasuta ja seda on võimalik kasutada üks kuu alates maksepuhkuse aktiveerimise päevast. „Kliendi jaoks on oluline aru saada sellest, et maksepuhkusel olles jätkub intressiarvestus kasutamata laenu põhiosa pealt,“ ütleb Credit24 klienditeeninduse juht.

Mis juhtub, kui ma hilinen maksega?

Ait selgitab, et maksetähtaja ületamisel võetakse kliendiga ühendust nii telefoni kui e-posti teel. „Me rõhutame alati klientidele, et meiega peaks ühendust võtma kohe, kui selgub, et ei ole võimalik laenu osasummat tagasi maksta. „Sellisel puhul leiame koos kliendiga positiivse lahenduse, veel enne, kui tagasimakse summale hakatakse lisaks arvestama viivist. „Juhul, kui selgub, et maksega võib tekkida viivitus, tuleks meiega kiirelt ühendust võtta, sest koos saame leida parima võimaluse probleemi lahendamiseks, näiteks kasutades maksepuhkust,“ julgustab Credit24 klienditeeninduse juht oma võimalikest takistustest laenu tagasi maksmisel avatult rääkima. „Keegi meist ei tea, millal võime ootamatult haigestuda, haiguselehele jääda või kaotada töö. Taolised juhtumid mõjutavad aga otseselt sissetulekuid, mistõttu peaks alati esimesel võimalusel sellest avatult rääkima,“ ütleb Ait. „Kindlasti ei tohi oma murega üksi jääda,“ rõhutab klienditeeninduse juht.

Millises olukorras ja miks ei soovi võlgu jäänud inimesed võlausaldajaga ehk laenuandjaga suhelda?

Kes meist ei oleks kogenud ebamugavustunnet suhtlusel endale võõra inimesega. „Mõnikord on suhtlusega alguse tegemine ületamatult raske. Kontakti peljatakse võtta tõenäoliselt seetõttu, et võlgnevusi on enam kui üks. Klient on sattunud raskesse olukorda ja sellises olukorras ei suuda ta reaalselt hinnata oma võimalusi,“ kirjeldab Britta-Liisa Ait ja lisab: „Laenuandja poolt saan aga kinnitada, et kui siiski õnnestub kliendiga kontakti saada, leitakse koos alati olukorrale lahendus.“

Kas ma saan tasuda ennetähtaegselt laenu? Kas sellega kaasneb leppetrahv?

Ait kinnitab, et Credit24 julgustab oma kliente alati laenu ennetähtaegselt tasuma. „Meie kliendid tasuvad ennetähtaegse laenu tasumise korral vaid laenu põhiosa ning intresse kasutatud päevade eest, kuna Krediidikontol lepingutasu puudub. Leppetrahvi Credit24 kliendid kohustust varem täites maksma ei pea,“ märgib ta.

Millal laekub raha kontole?

Raha laekumise aeg sõltub sellest, kas kliendi isikut on vaja tuvastada ja kas kliendil on vajalik esitada konto väljavõte. Viimane sõltub summast, mida väikelaenu või Krediidikonto abil kasutada soovitakse. „Kui eelnevad tegevused ei ole vajalikud või on juba varasemalt sooritatud, siis toimuvad meie ülekanded iga päev kella 8-st 22-ni, enamasti laekub raha lepingulise kliendi kontole15 minuti jooksul pärast laenutaotluse esitamist,“ kirjeldab Credit24 klienditeeninduse juht raha laekumise kiirust. „Kes on esmakordsed kliendid, siis nende puhul võib raha laekumine veidi kauem aega võtta, aga kindlasti tegutseme selle nimel, et kliendile pakkuda kiiret teenindust ja raha laekumist.“

