Küsija suu pihta ei lööda. Või siis ikka lüüakse? Sotsiaalmeediastaar Elle Darby sattus Dublini suurhotelli omaniku vihalaviini alla, sest julges teha neile koostööpakkumise.

22-aastane videoblogija Elle Darby YouTube'i kanalil on ligi 100 000 tellijat, tema Instagrami-piltidel hoiab iga päev pilku peal 88 000 silmapaari. On üsna tavaline, et suure jälgijaskonnaga sotsiaalmeediakuulsused teevad koostööd erinevate firmadega. Seda ka Eestis. Laias laastus näeb see välja nii, et blogija proovib/testib/arvustab mõnd toodet või teenust ja ettevõte saab nii magusat reklaami. Nõnda saatiski Darby kirja Dublinis asuvat White Moose'i hotelli pidavale Paul Stensonile ja pakkus koostööd. Naine lubas kajastada hotellikülastust oma sotsiaalmeediakanalitel, vastutasuks soovis aga tasuta majutust. Selle asemel, et blogija kirja ignoreerida või talle privaatselt vastata, postitas hotelliomanik krehvtise vastuse sotsiaalmeedias.

"Kui ma laseks hotellis pelgalt video eest tasuta ööbida, kes maksab sinu eest hoolt kandvale personalile? Kes maksab koristajale, kes sinu tuba puhastab? Ettekandjatele, kes toitu serveerivad? Registratuuritöötajatele? Kes maksab valguse ja sooja eest? Voodilinade pesemise eest? Vee eest? Kas ma peaksin teatama oma personalile, et nad saavad osa sinu videost, selle asemel, et palka saada?" küsis hotelliomanik. Ta tõi välja, et hotellil läheb niigi hästi, seega ei tunta suuremast jälgijate arvust mingisugust puudust. Blogija koostööettepanekut pidas ta pehmelt öeldes piinlikuks.