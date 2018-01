Täna ilmunud singel „Open You Up“ tuleb esmaettekandele 25. jaanuaril Saku suurhallis toimuval Eesti muusikaauhindade galal.

„Open You Up“ on värskelt Noortebänd 2017 võitjalt juba kolmas singel. Paljud juba teavad, et möödunud aasta augustis alguse saanud alternatiivse elektroonilise duo Rainer Ild taga on kaks ülimalt andekat noormeest: karismaatiline laulja Rainer Ild ja trummide taga möllav Sven Seinpere. Mida aga ei teata on see, et kõikide lugude nii sõnade kui muusika autorid on poisid ise ning lisaks sellele on Rainer ka nii salvestaja, produtsent, miksija kui masterdaja! Ehk et kaks meest teevad ära töö, mida tavaliselt teeb tiim.

Sven kirjeldab uut singlit: „Open You Up“ on lugu, mis viib tagasi aastasse 2000, siis 2004 ning vahepeal viskab sisse ka 2018. Keeruline kompott, mida on väga lihtne nautida.“ Rainer lisab: „Kas sa oled kunagi mõelnud, kuidas oleks koorida banaani Siberi külmas talves või miks multikates nende koortel nii tihti kukutakse? Või oled hoopis vaevanud pead, et miks Nõukogude Eestis oli banaan nii räme defitsiit? Tore, et keegi sellele mõtleb, aga võime kinnitada, et neile küsimustele te sellest loost vastust ei saa.“ Küll aga on teadlikuks märksõnaks banaan. Vastuse saad YouTube’is pilti vaadates. Ja ka sealses videos on Raineri kätetööd näha.

Duo on sel nädal eriliselt põnevil, sest uus singel tuleb esmakordselt live'is ettekandmisele neljapäeval, 25. jaanuaril Saku suurhallis toimuval Eesti muusikaauhindade galakontserdil. „Me arvasimegi, et see on müüt, et sünnipäev on ainult kord aastas. Alles oli Noortebändi finaal ja nüüd on Saku suurhall ja veel Eesti muusikaauhindade juubeliaasta?! Uskumatult äge! Eks siin mängisid rolli Sveni soe süda ja Raineri põselohud,“ naeravad poisid.

Humoorikas punt Rainer Ild kasutab laval erinevaid vokaalefekte ning žongleerib mitmete instrumentide vahel. Eriliselt ägeda energiga silma paistva duo karjäär on saanud kiire lennu. Lisaks Noortebändi võidule oli neil au üles astuda ülimenukal Liis Lemsalu albumi “+1” esitlusel ning ühiseid kontserte jõuti anda veel lisaks Frankie Animali ja The Boondocksiga. Jaanuaris sai alguse koostöö manager Sandra Sersantiga ning nüüdsest leiab Rainer Ildi ka Full House Agency artistide ridadest. Lisaks veel leping Taani plaadifirma No Angel Recordsiga ja esinemised Intsikurmu Talifestivalili ning Eesti muusikaauhindade 2018. aasta galakontserdil.