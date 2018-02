Veel paari aasta eest manati kiirlaenust rääkides silme ette stsenaarium, kuidas mobiiltelefonilt saadetud sõnumi peale saabus mõne hetkega pangakontole üüratu intressiga laen. Tänaseks on kiirlaenu kontseptsioon kardinaalselt muutunud.

Sellest on kujunenud suurpankade laenutingimustega konkureeriv paindlik, usaldusväärne, individuaalne ja põhjaliku kontrollmehhanismiga teenus, mis pakub lisaraha ootamatu väljamineku korral.

Kiirlaenu käsitlust Eestis on viimasel kaheksal aastal Eestis muutnud IPF Digital Estonia OÜ ja nende kaubamärgi all teenust pakkuv Credit24. Credit24 Eesti tegevjuht Mihkel Karu sõnul võimaldab nende eraisikute väikefinantseerimise teenus hoida klientidel rahaasjad paindlikult kontrolli all. „Kiirlaenu mõistest oleme kaasa võtnud üksnes märksõna „kiire“, kuna soovime klientidele pakkuda teenust, mis oleks kiire ja paindlik, kuid samas väga personaalne. Iga inimene saab laenupakkumise, mis arvestab alati tema isikliku võimekusega rahalisi kohustusi täita,“ selgitab Karu. „Me pooldame vastutustundlikku laenamist ja sellest annab ilmekalt tunnistust meie klientide hea maksekäitumine,“ kinnitab ta.

Klientideks tavalised inimesed

Eestis on üle 120 000 inimese, kes Credit24 teenust kasutanud. Suurim eelarvamus, mis kiirlaenu mõistega kaasas käib, on see, et teenuse kasutajad on inimesed, kes ei oska oma rahaasju planeerida. Selle lükkab Credit24 Eesti tegevjuht kiiresti ümber ja selgitab, et tegelikult on nende klientideks täiesti tavalised inimesed, kes vajavad mõnel hetkel ootamatut lisaraha. Nii viitab Karu näiteks enne jõule kajastatud uudisele, mille kohaselt on väikelaenust kujunenud populaarne abivahend jõulukinkide ostmisel.

„Iganenud ja kaheldava väärtusega kiirlaenust on tänaseks päevaks kujunenud erinevatele ja väga laiale sihtrühmale mõeldud kiire tarbimise laen. Ma arvan, et see olukord, mil mõnel kuul on väljaminekud suuremad kui sissetulekud, on tuttav igaühele. Kas vajab auto hädavajalikku hooldust või kodus puruneb pesumasin, mille välja vahetamiseks vajalikud säästud on äsja kulunud uue kodu köögi sisustamisele,“ räägib Karu. „Sellistes situatsioonides saamegi kliendile pakkuda tuge ja vajalikku lisaraha. Näiteks eelistavad meie kliendid Krediidikonto teenust. Lühidalt öeldes tähendab see, et inimesel on kasutusel rahaline limiit, mida saab oma vajaduste tarbeks kasutada. Seni, kuni raha on lihtsalt tagavaraks ja ta seda välja võtnud ei ole, ei maksa see midagi,“ lisab ta. „Kõige paremini saab selle kohta öelda, et oleme kliendi jaoks taustajõud, kui tal seda vaja peaks minema.“ Mihkel Karu meenutab näiteks ka juhust, kuidas nende poole pöördus üksikema, kes vajas raha oma kauaaegse unistuse- lasteraamatu- välja andmiseks. „Selline unistuse täitumise lugu ei ole ühekordne, on olnud palju juhtumeid, kui inimene vajab lisaraha vaid mõneks eluperioodiks,“ lisab ta.

Põhjalik kontroll

Enne kliendiks hakkamist peab inimene läbima põhjaliku taustakontrolli. See tähendab, et mõne aasta eest ajakirjandusest tuttavad lood, kuidas sugulaste andmeid kasutades võeti üüratuid kohustusi, on tänaseks Credit24 juhtimisel saanud minevik. „Kasutame põhjalikku inimese tuvastamist, et saaksime 100% olla veendunud, kes on isik, kellele lisaraha võimaldame,“ selgitab Mihkel Karu. Seda, et inimesed on Credit24 kui juhtiva lühiajaliste laenude ja Krediidikonto esmakordse turuletooja teenustega rahul, tõestab küsitluse tagasisidena saadud 97%-line klientide rahulolu. „Iga inimene saab väga personaalse teeninduse, et saaksime pakkuda välja lahenduse, mis sobib tema võimalustega rahalist kohustust täita,“ lisab Credit24 Eesti tegevjuht.

