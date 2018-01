Ohiost pärit pruut on maruvihane, et fotograaf teda ja tema kihlatut nende kaalu tõttu alandas. Suisa sekkus nende ellu niivõrd, et vähendas fotodel armunute kehakaalu...

Katie Liepoldi sõnul sekkus fotograaf nende ellu häbiväärselt, kui ta nende kihlusest pilte tehes paarikese kaalunumbrit vähendas, kirjutab The Sun.

Naise sõnul kaotas fotograaf fotodel vähemasti 14-15 kilo poseerijate kehadelt.

Katie sõnul maksis ta fotograaf Linda Silvestrile ligi 500 eurot, kuid tehtud fotodega paar rahul polnud.

Paarikest häiris, et osad kaadrid olid hägustatud, kuid sellest veelgi hullem oli see, et fotograaf oli paarikese saledamaks muutnud.

Katie tahtis lepingu fotograafiga katkestada, et leida pulmadeks keegi teine. Kuna kihluspildid olid juba tehtud, siis nõudis fotograaf, et jätab 123 eurot tehtud töö eest endale.

Veelgi hullema šoki sai Katie siis, kui avastas Facebookist postituse, kus fotograaf neid maha teeb.

Kui muidu oleks paarike nõus deposiidi jätmisega fotograafile, siis pärast avalikku solvangut, kus fotograaf paarikest ekstreemselt rasvunuks nimetas...

Katie tahabki nüüd oma raha tagasi.

