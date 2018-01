„Narva eeldused ja potentsiaal on ju tegelikult muljetavaldavad. Asukoht kultuuride ja narratiivide ristteel – sellised kohad on läbi ajaloo silma paistnud loovuse ja leidlikkusega,“ ütles president Kersti Kaljulaid tervituskõnes Narva linna 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise puhul. „Narva on järgmine suur Eesti edulugu. See on Eesti kolmas linn. On aeg.“

Kaljulaid, kes viibib täna Narvas visiidil oli oma kõnes linna tuleviku suhtes optimistlikult meelstatud. President Kaljulaid ütles, et on vaid hea, et kohale on konkurents ja Euroopa kultuuripealinnaks kandideerivad nii Narva kui Tartu: „Minul on ühtviisi hea meel, võitku kumb tahes. See on üks nendest olukordadest, kus kandideerimine ja valmistumine on täpselt sama oluline, kui see, kas lõpuks ka see tiitel saadakse. Kui mõlemad linnad seda kandideerimist tõsiselt võtavad, on sellest mõlemal ja kogu Eestil võita.“

Narva on aastatega palju muutunud ning linn on juba praegu täis häid algatusi, milleta kultuuripealinnaks kandideerimine kõne alla ei tuleks. „Linna uus promenaad ja bastionid, üle Euroopa tuntud underground-muusikakultuuri esindusklubi RoRo, EKA Narva kunstiresidentuur Kreenholmi hoones, Vaba Lava ja Linda2 arendus Baltijetsi tehases, arutelupäev Bazar ja Ideejazz. Peagi algab sellesama raekoja renoveerimine, kus me täna seisame ning töös on ka Narva raekoja platsi ümberehitus, rajamisel on Narva kergliiklusteed. EV 100 juubelile pühendatud park on ühine algatus kodanikuühiskonna ja linna koostöös,“ lisas president Kaljulaid. „Kultuuripealinnaks kandideerimine ei tuleks kõne allagi, kui kõik need positiivsed algatused juba Narvas ei oleks käimas. Ilmselt ei oleks see teoks saanud kui Tallinn Music Weeki meeskond Helen Sildna vedamisel ei oleks seda võtnud üheks oma südameasjaks,“ tõi president näiteks.