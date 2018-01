Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel pani produktsioonifirma Point Cut Production proovile 25 inimest, et teada saada, kui paljud teavad Eesti hümni sõnu peast.

Facebooki kommentaariumist tuleb välja, et kolmanda salmi laulmisel on inimestel pigem raskusi: „Kuhu jäi meie hümni 3. salm? On küll inimesi, kes ei soovi 3. salmi esitada/laulda, aga hümni peaks ikka tervikuna esitama,“ kommenteerib enim laike saanud postitaja.

Kuula ise ja otsusta, kuidas hümni laulmine välja tuli!