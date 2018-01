Your Tango paljastab, kes on need viis sodiaagipaari, kes on justkui taevas paari pandud.

Kas oled märganud, et sind tõmbavad alati teatud kindlat tüüpi inimesed? Kas valid alati aktiivsed ja jutukad kaaslased? Või eelistad just vaiksemaid ja salapärasemaid? Tahad leppida või ei , aga sinu sodiaagimärk võib sinu valikutes väga suurt rolli mängida.

Neitsi on Sõnni positiivsest suhutmisest ellu lihtsalt vaimustuses. Sõnn püsib aga Neitsi abiga kahe jalga maa peal. Nad tasakaalustavad teineteist. Mõlemad on maamärgid. Nad on sõbrad ja suurepärased äripartnerid. Romantilises mõtted on neil aga kirjeldamatu side.

2. KAKSIKUD JA VEEVALAJA

Kaksikud ja Veevalaja moodustavad imelise romantilise paari. Nad aitavad üksteist tasakaalustada ja eesmärke saavutada. Kaksikud toovad suhtesse huumorit ja lõõgastust, Veevalaja annab elule suuna. Neil on väga sügav side ja nende kirg on see, mis armastust hoiab ka kõige raskematel aegadel.

3. AMBUR JA JÄÄR

Kui Ambur ja Jäär on koos, siis on nende elu üks suur seiklus. Mõlemad otsivad seiklusi, armastavad unistamist ja elada vaba hingena. Nende sügavad vestlused ja üksteise ideid täiendavad mõtted - suurepärane! Intellektuaalsed hingesugulased! Kui need kaks on koos, siis ei ole neil ühtegi igavat hetke.

Üksi plaanide tegemise asemel - nad loovad koos suuri plaane ja ideid.

Need kaks leiavad üksteist tavaliselt esiti sõpradena, millest areneb välja armastus. See loob suurepärased võimalused, et nende suhe jääks kestma.

4. VÄHK JA KAALUD

Vähk ja Kaalud on justkui taevas kokku pandud paar. Vähk on emotsionaalne, kuid Kaalud tasakaalukas tugi. Kaalud otsivad tähelepanu, mida Vähk meelsasti pakub. Sobivad sõpradeks ja armastajateks. Kuna mõelmad on keskmisest emotsionaalsemad, siis mõistavad teineteist väga hästi.

5. KAALUD JA KAKSIKUD