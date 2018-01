Reedel ülejäänud erakonnast erinevalt Urmas Reinsalu umbusaldamise poolt hääletada lubanud Hannes Hanso ei ole oma seisukohta muutnud ka nüüd, kui SDE fraktsioon on otsustanud umbusaldamisel mitte osaleda.

„Riigikogus on oluline olla otsuse tegemisel aus. Mõnikord on vaja teha kompromisse, ja ma olen neid ka teinud, aga on küsimusi, kus tuleb olla oma perekonna ja poolte Eesti elanike suhtes aus," selgitas Hanso oma seisukohta Delfile. "21. sajandil pole kohased naisi alandavad ja solvavad väljendused ja need ei sobi lääne-ja põhjamaisessse ühiskonda, mille suunas püüame oma poliitilist kultuuri arendada,” ütles ta.

Teatavasti algatas Reformierakond Reinsalu vastu umbusaldusavalduse ministri sõnavõtu pärast.