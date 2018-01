Kuidas teha nii, et sinu firmale vajaliku tootmishoone ehitust finantseerib ligi miljoni euroga maksumaksja? Või kuidas hankida endale paarsada tuhat eurot toetust kena puhkekompleksi rajamiseks otse mereranda?

Neile küsimustele vastab tänane "Radar", tuues näiteks Pärnu abilinnapea Siim Suursilla tegutsemise, kes ei varja, et suutis osava projektikirjutajana PRIAlt enda ja sõprade tegemistele üle miljoni euro toetust saada.

"No ütleme niiviisi, et erinevalt võib-olla minu teisest alast, avalik sektor… Et avalikus sektoris on kõik, mis on… Kuidas siis öeldakse – selles valdkonnas on ju nii, et kõik on lubatud, mis ei ole keelatud," räägib Suursild tänases "Radaris".