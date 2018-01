Viimane Tallinnas toimunud võidupüha paraad oli 2008. aastal Pirita teel. Rütmani sõnul polnud see sugugi paha koht. Vabaduse väljak oli 2008. aastal remondis. Nüüd kerkis see loomulikult ühe variandina päevakorda, kuid lõpuks tehti otsus siiski lauluväljaku kasuks.

Kaitseliidu avalike suhete osakonna ülem Major Tanel Rütman rääkis Õhtulehele, et paraadi Tallinnas toimumine oli presidendi kantselei otsus. Kaitseliit kaalus erinevaid variante, kus paraadi korraldada ning lõpuks langeski valik lauluväljakule.

"Lauluväljak on teatud sümboolse tähendusega paik tervele Eesti," põhjendas Rütman asupaiga valikut ning lisas, et mõõtmiste järgi peaks paraad sinna kenasti ära mahtuma.

Lauluväljaku kasuks rääkis ka see, et seal paraadi korraldamine ei häiri väga palju liiklust. Liikluskorralduse plaanid on Rütmani sõnul küll veel tegmata, aga mõlemat liiklussuunda kindlasti kinni ei panda.